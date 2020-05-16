В Донецкой области за сутки обнаружили 6 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер субботы зафиксировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Шесть новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, 16 мая”, — написал он.
Кириленко сообщил, что положительные результаты ПЦР-исследований на наличие вируса получили:
— три жителя Мангушского района (40-летняя женщина и два мужчины — 81 и 47 лет);
— 57-летняя женщина и 58-летний мужчина из Никольского района;
— 48-летняя жительница Мариуполя.
“Все они — из контактного круга лиц, у которых наличие вируса обнаружили раньше”, — отметил председатель Донецкой ОГА.
В частности, он сообщил, что с начала объявления карантина на Донетчине зафиксировано 131 случай поражения СOVID-19. “4 из них завершились летальным исходом, 45 пациентов выздоровели, 82 продолжают лечение”, — подбил статистику Кириленко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.