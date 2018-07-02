На Донеччині внаслідок вибуху у будинку поранено підлітка

"14-річний хлопець в момент вибуху знаходився сам вдома. Наразі його доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції. Виклик про те, що до медзакладу з різними травмами доправлено школяра, надійшов до поліцейських сьогодні близько 13-ї години", - йдеться у повідомленні.



Попередньо відомо, що першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги.



Повні обставини того, що сталося, а також походження вибуху, з’ясовуються.



На місці продовжують роботу поліцейські Волноваського відділу поліції.



"Це вже другий випадок травмування дитини на Донеччині за добу - вчора ввечері у Костянтинівці, розбираючи боєприпас, постраждав 16-річний хлопець", - зазначили у поліції.



Нагадаємо, до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що до них доставлено 16-річного хлопця, який постраждав від вибуху невідомого предмету. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Донецькій області.