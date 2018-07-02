На Донеччині внаслідок вибуху у будинку поранено підлітка

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 55073 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 112598 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104103 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 132644 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107549 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121236 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161569 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190179 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296263 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167341 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.3 м/с
82 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

25 березня, 18:59 • 21941 перегляди
НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

25 березня, 19:04 • 21866 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 15585 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 14150 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 15086 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 132644 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165933 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296263 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226263 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31906 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52618 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57250 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55479 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69688 перегляди
Актуальне
На Донеччині внаслідок вибуху у будинку поранено підлітка

На Донеччині внаслідок вибуху у будинку поранено підлітка

Київ • УНН

 • 7469 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У Волноваському районі Донецької області внаслідок вибуху у будинку невідомого предмету отримав травми 14-річний підліток. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

"14-річний хлопець в момент вибуху знаходився сам вдома. Наразі його доправлено до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група місцевої поліції. Виклик про те, що до медзакладу з різними травмами доправлено школяра, надійшов до поліцейських сьогодні близько 13-ї години", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що першими звук вибуху почули сусіди, а далі з будинку вибігла скривавлена дитина та попросила допомоги.

Повні обставини того, що сталося, а також походження вибуху, з’ясовуються.

На місці продовжують роботу поліцейські Волноваського відділу поліції.

"Це вже другий випадок травмування дитини на Донеччині за добу - вчора ввечері у Костянтинівці, розбираючи боєприпас, постраждав 16-річний хлопець", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що до них доставлено 16-річного хлопця, який постраждав від вибуху невідомого предмету. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Донецькій області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10