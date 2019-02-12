На Донеччині у підвалі будинку знайдено труп

Чоловік був знайдений з великою кількістю забійних та рубаних ран в області голови.

Варто відзначити, що загиблий не працював, часто вживав алкогольні напої та жив у будинку, у підвалі якого його було знайдено.



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За даним фактом розпочато досудове розслідування.



Як повідомляв УНН, на Запоріжжі у покинутому будинку знайшли труп.