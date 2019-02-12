В Донецкой области в подвале дома найден труп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Донецкой области в подвале дома найден труп мужчины. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Мужчина был найден с большим количеством убойных и рубленых ран в области головы.
Стоит отметить, что погибший не работал, часто употреблял алкогольные напитки и жил в доме, в подвале которого он был найден.
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По данному факту начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Запорожье в заброшенном доме нашли труп.