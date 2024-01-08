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На Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ранкового авіаудару: кількість постраждалих зростає

На Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ранкового авіаудару: кількість постраждалих зростає

Київ • УНН

 • 31462 перегляди

На Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару окупантів. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих внаслідок обстрілу на Криворіжжі.

За добу росіяни двічі обстрілювали Нікополь з артилерії. Крім того, на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару окупантів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що  росіяни двічі вдарили по Нікополю з артилерії, інформації про постраждалих немає. 

Є уточнення щодо постраждалих на Криворіжжі. Їх число виросло до шести людей. 

- заявив Лисак.

За його словами, у Кривому Розі, окрім торговельного центру, пошкоджене підприємство, дві школи, магазин, медичний та реабілітаційний заклади, дитсадок. А ще 24 приватні будинки. 1 – розтрощений вщент. Пошкоджені колії та контактна мережа трамваю.

Разом з тим у Лозуватській громаді понівечені 10 осель, 1 – зруйнована. 

У Дніпровському районі через падіння уламків збитої ракети знищені 2 господарські споруди. Побиті приватний будинок та авто

- підсумував голова Дніпропетровської ОВА.

Доповнення 

Сили протиповітряної оборони у понеділок знищили 18 ворожих крилатих ракет та всі 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом з ночі армія рф випустила 59 повітряних цілей

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки у Новомосковську Дніпропетровської області постраждали 27 людей, у тому числі 4 дітей. У Криворізькому районі повідомляється про 4 потерпілих.

Знищені автівки та пошкоджені житлові будинки: в ОВА показали наслідки ракетного удару рф по Запоріжжю08.01.24, 12:29 • 100779 переглядiв

Володимир Омельченко

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