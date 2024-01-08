На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего авиаудара: количество пострадавших растет

За сутки россияне дважды обстреливали Никополь из артиллерии. Кроме того, на Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара оккупантов. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне дважды ударили по Никополю из артиллерии, информации о пострадавших нет.

Есть уточнения относительно пострадавших на Криворожье. Их число выросло до шести человек. - заявил Лысак.

По его словам, в Кривом Роге, кроме торгового центра, повреждено предприятие, две школы, магазин, медицинское и реабилитационное учреждения, детсад. А еще 24 частных дома. 1 - разбит вдребезги. Повреждены пути и контактная сеть трамвая.

Вместе с тем в Лозоватской общине изуродованы 10 домов, 1 - разрушен.

В Днепровском районе из-за падения обломков сбитой ракеты уничтожены 2 хозяйственные постройки. Побиты частный дом и авто - подытожил председатель Днепропетровской ОГА.

Дополнение

Силы противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 18 вражеских крылатых ракет и все 8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Всего с ночи армия рф выпустила 59 воздушных целей

Напомним,

В результате российской ракетной атаки в Новомосковске Днепропетровской области пострадали 27 человек, в том числе 4 детей. В Криворожском районе сообщается о 4 пострадавших.

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