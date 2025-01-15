На Дніпропетровщині та Донеччині скасували екстрені відключення світла

Екстрені відключення електрики були скасовані для жителів Дніпропетровської та Донецької областей після їх запровадження вранці 15 січня через масовану атаку армії рф на Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДТЕК.

Дніпропетровська та Донецька область: екстрені відключення скасовано - йдеться у повідомленні ДТЕК.

В разі змін, в ДТЕК пообіцяли оперативно інформувати у їх телеграм-каналі.

Раніше

У звʼязку з масованою атакою з боку рф оператор системи передачі зранку 15 січня застосовував превентивні заходи обмеження. В Укренерго повідомляли, що у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення