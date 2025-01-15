На Днепропетровщине и Донетчине отменили экстренные отключения света
Киев • УНН
Отменены экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях после массированной атаки рф 15 января. Ранее ограничения были применены в шести областях Украины.
Экстренные отключения электричества были отменены для жителей Днепропетровской и Донецкой областей после их введения утром 15 января из-за массированной атаки армии рф на Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК.
Днепропетровская и Донецкая область: экстренные отключения отменены
В случае изменений, в ДТЭК пообещали оперативно информировать в их телеграмм-канале.
Ранее
В связи с массированной атакой со стороны РФ оператор системы передачи утром 15 января применял превентивные меры ограничения. В Укрэнерго сообщали, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения