На Днепропетровщине и Донетчине отменили экстренные отключения света

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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 110714 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 139117 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 120496 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 157681 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 137844 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 135561 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 235108 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288145 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226681 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

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Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284235 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине и Донетчине отменили экстренные отключения света

На Днепропетровщине и Донетчине отменили экстренные отключения света

Киев  •  УНН

 • 5138 просмотра

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Отменены экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях после массированной атаки рф 15 января. Ранее ограничения были применены в шести областях Украины.

Экстренные отключения электричества были отменены для жителей Днепропетровской и Донецкой областей после их введения утром 15 января из-за массированной атаки армии рф на Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК.

Днепропетровская и Донецкая область: экстренные отключения отменены

- говорится в сообщении ДТЭК.

В случае изменений, в ДТЭК пообещали оперативно информировать в их телеграмм-канале.

Ранее

В связи с массированной атакой со стороны РФ оператор системы передачи утром 15 января применял превентивные меры ограничения. В Укрэнерго сообщали, что в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
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