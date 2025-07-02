На Дніпропетровщині росія атакувала два райони: є поранені та пошкоджене майно
Київ • УНН
2 липня російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину на Дніпропетровщині. Семеро людей постраждали, пошкоджено будинки, господарські споруди, автомобілі та інфраструктуру.
Два райони Дніпропетровської області зазнали атак ворога протягом дня 2 липня. Під вогнем опинилися громади Нікопольщини та Синельниківщини. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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На Нікопольщині загалом постраждали семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них, зокрема, 17-річна дівчина.
Населені пункти району російська армія тероризувала безпілотниками та артилерією. Сталося кілька пожеж. Зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання рятувальники приборкали.
Пошкоджені 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, ще одна – знищена. Понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура.
По Синельниківщині ворог вгатив КАБами. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, 2 машини, будівлі, що не експлуатувалися.
За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив FPV-дроном по Межівській громаді, рано вранці – артилерією по Великомихайлівській. Пошкоджені інфраструктура і оселя.
Ворожий обстріл Нікополя: 4 людей постраждали, пошкоджено будинки та авто02.07.25, 13:00 • 933 перегляди