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На Днепропетровщине Россия атаковала два района: есть раненые и поврежденное имущество

Киев • УНН

 • 342 просмотра

2 июля российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину на Днепропетровщине. Семь человек пострадали, повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили и инфраструктура.

На Днепропетровщине Россия атаковала два района: есть раненые и поврежденное имущество

Два района Днепропетровской области подверглись атакам врага в течение дня 2 июля. Под огнем оказались общины Никопольщины и Синельниковщины. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Никопольщине в общей сложности пострадали семь человек. Пятеро госпитализированы, среди них, в частности, 17-летняя девушка.

Населенные пункты района российская армия терроризировала беспилотниками и артиллерией. Произошло несколько пожаров. В частности, горело поле с пшеницей. Все возгорания спасатели потушили.

Повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена. Изуродованы авто, гараж, предприятие, инфраструктура.

По Синельниковщине враг ударил КАБами. Под ударом была Межевская община. Разрушены почти три десятка домов, 2 машины, неэксплуатируемые здания.

По уточненной информации, ночью агрессор попал FPV-дроном по Межевской общине, рано утром – артиллерией по Великомихайловской. Повреждены инфраструктура и дом.

Вражеский обстрел Никополя: 4 человека пострадали, повреждены дома и авто02.07.25, 13:00 • 912 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойна
Днепропетровская область
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