На Днепропетровщине Россия атаковала два района: есть раненые и поврежденное имущество
Киев • УНН
2 июля российские войска атаковали Никопольщину и Синельниковщину на Днепропетровщине. Семь человек пострадали, повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили и инфраструктура.
Два района Днепропетровской области подверглись атакам врага в течение дня 2 июля. Под огнем оказались общины Никопольщины и Синельниковщины. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
На Никопольщине в общей сложности пострадали семь человек. Пятеро госпитализированы, среди них, в частности, 17-летняя девушка.
Населенные пункты района российская армия терроризировала беспилотниками и артиллерией. Произошло несколько пожаров. В частности, горело поле с пшеницей. Все возгорания спасатели потушили.
Повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена. Изуродованы авто, гараж, предприятие, инфраструктура.
По Синельниковщине враг ударил КАБами. Под ударом была Межевская община. Разрушены почти три десятка домов, 2 машины, неэксплуатируемые здания.
По уточненной информации, ночью агрессор попал FPV-дроном по Межевской общине, рано утром – артиллерией по Великомихайловской. Повреждены инфраструктура и дом.
Вражеский обстрел Никополя: 4 человека пострадали, повреждены дома и авто02.07.25, 13:00 • 912 просмотров