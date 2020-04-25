На Дніпропетровщині зафіксовано 54 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Дніпропетровщині за добу виявили 54 нових випадки коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на в пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.
"На Дніпропетровщині – 54 нові випадки коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 45 мешканців Дніпровського району, 6 жителів Кривого Рогу, по 1 – Павлограду, Тернівки та Петропавлівського району" - йдеться у повідомленні.
Видання Радіо Свобода зазначає, що 45 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовані в двох реабілітаційних цетрах у передмісті Дніпра. "За попередніми даними, усі мешканці реабілітаційних центрів інфікувалися через контакти з релігійним зібранням у Першотравенську", - пише видання.
Загалом, за інформацією з обласної ради, станом на вечір 25 квітня на Дніпропетровщині загальна кількість хворих – 294. 11 людей одужало, одна – померла.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.