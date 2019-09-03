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На Дніпропетровщині вилучили наркотики на півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 11996 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Дніпропетровській області співробітники карного розшуку задокументували факт розповсюдження опію ацетильованого та метадону шляхом закладок двома жителями міста Кривий Ріг. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

В рамках розслідування було встановлено, що чоловіки винаймали квартиру в одній із багатоповерхівок по вулиці Ватутіна в місті Павлоград.

2 серпня під час обшуку оперативники Павлоградського ВП виявили приготовлені для розповсюдження наркотики – опій ацетильований та метадон. Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу. На "чорному ринку" вилучені наркотичні речовини коштують майже півмільйона гривень.

Особи чоловіків встановлені - ними виявились 21 та 38-річні жителі Кривого Рогу. Один з чоловіків вже відбував покарання за вчинення тяжкого злочину. За вказаними фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисників затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці поліція затримала трьох жінок, які займалися збутом наркотиків через розгалужену безконтактну мережу.

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