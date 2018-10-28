На Дніпропетровщині під час руху спалахнув автобус з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області на ходу спалахнув автобус з 10 пасажирами. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
“28 жовтня о 12:28 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на автошляху Харків-Сімферополь поблизу селища Вербове. По прибуттю пожежні встановили, що під час руху загорівся рейсовий автобус „ЕТАЛОН“. В автобусі знаходилось 10 чоловік, люди покинули автобус самостійно до приїзду рятувальників”, — йдеться у повідомленні .
Як зазначили в ДСНС, о 12:58 пожежу було локалізовано та о 13:24 ліквідовано. Вогнем автобус знищено. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
До ліквідації гасіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, вчора о 6:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Комишинській, 4а, що у Голосіївському районі Києва. Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі.