В Днепропетровской области во время движения загорелся автобус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с 10 пассажирами. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ГоСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"28 октября в 12:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на автодороге Харьков-Симферополь возле поселка Ракитное. По прибытию пожарные установили, что во время движения загорелся рейсовый автобус "Эталон". В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГоСЧС, в 12:58 пожар был локализован и в 13:24 ликвидирован. Автобус выгорел полностью. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
К ликвидации тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Напомним, вчера в 6:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Комишинской, 4а, что в Голосеевском районе Киева. В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также еще повреждено 4 автомобиля.