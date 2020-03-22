На ділянках розведення дотримується режим тиші - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ситуація на ділянках розведення сил та засобів у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається стабільною, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується.
Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.
Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянці розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
Нагадаємо, з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припинений пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.