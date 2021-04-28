На декількох мостах у Києві утворилися затори

Деталі

Рух на мостах - Дарницькому, Північному та Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Також затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському, Любомира Гузара.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Великою Васильківською, Народного Ополчення.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Дарницькому шосе.

Доповнення

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. У столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, у тому числі й метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Окрім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку. Карантинні обмеження в столиці діятимуть до 30 квітня.

Зазначимо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столиця може 1 травня вийти з "червоної" карантинної зони.

Окрім того, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 28 квітня на засіданні столичної комісії з питань ТЕБ та НС планують ухвалити рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві.