На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:15, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на мостах - Дарницком, Северном и Патона - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Также пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском, Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Большой Васильковской, Народного Ополчения.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Дарницком шоссе.
Дополнение
С 5 апреля Киев пошел на жесткий карантин. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, в том числе и метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку. Карантин в столице будут действовать до 30 апреля.
Отметим, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что столица может 1 мая выйти из "красной" карантинной зоны.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщал , что 28 апреля на заседании столичной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС планируют принять решение о дальнейших шагах по карантину в Киеве.