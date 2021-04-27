Київ може вийти з "червоної" зони 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Столиця може 1 травня вийти з червоної карантинної зони. Відповідне рішення щодо виходу буде прийматися завтра, 28 квітня. Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише УНН.
Цитата
“У нас є велике сподівання, що епідемічна ситуація дозволить прийняти рішення про те, щоб зупинити локдаун вже... всі обмеження... зупинити після 30 числа. 1 травня уже перейти в іншу зону карантинну і жити по іншим правилам”, — сказав Поворозник.
Деталі
За його словами, якщо буде прийнято рішення про вихід з червоної зони та карантинних обмежень, які діють в червоній зоні, транспорт буде функціонувати у звичайному режимі — без спеціальних перевезень. З того часу перепустки будуть не портібні, щоб скористуватися траснпортом.
Крім того Поворозник зазначив, що основні рішення, які будуть прийматися завтра на комісії, — це робота транспорту та робота дошкільних і шкільних навчальних закладів.
“Ми бачимо, що ситуація нам дозволить рекомендувати прийняти рішення в частині відновлення навчання в школах і роботи в дитячих садочках”, — сказав він.
Поворозник наголосив, що рішення буде прийматися виключно від епідситуації, також він нагадав, що за минулу добу було зафіксовано біля 800 нових випадків коронавірусної хвороби, більше двох тисяч людей зараз знаходиться в реанімації.
За його словами, є позитивні наслідки карантину — вдалося розірвати ланцюжки захворювання.
Також він нагадав про необхідність дотримання маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання карантинних норм у всіх закладах.
Нагадаємо
Раніше мер Києві Віталій Кличко не виключав продовження локдауну на Великдень.
Жорсткий локдаун почав діяти у столиці 5 квітня. У місті закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку.