Киев может выйти из "красной" зоны 1 мая

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"У нас есть большая надежда, что эпидемическая ситуация позволит принять решение о том, чтобы остановить локдаун уже ... все ограничения... остановить после 30 числа. 1 мая уже перейти в другую зону карантинную и жить по другим правилам", - сказал Поворозник.

Детали

По его словам, если будет принято решение о выходе из красной зоны и карантина, действующего в красной зоне, транспорт будет работать в обычном режиме - без специальных перевозок. С тех пор пропуска больше не будут нужны, чтобы воспользоваться траснпортом.

Кроме того Поворозник отметил, что основные решения, которые будут приниматься завтра на комиссии, - это работа транспорта и работа дошкольных и школьных учебных заведений.

"Мы видим, что ситуация нам позволит рекомендовать принять решение в части восстановления обучения в школах и работы в детских садах", - сказал он.

Поворозник отметил, что решение будет приниматься исключительно от эпидситуации, также он напомнил, что за минувшие сутки было зафиксировано около 800 новых случаев коронавирусной болезни, более двух тысяч человек сейчас находится в реанимации.

По его словам, есть положительные последствия карантина - удалось разорвать цепочки заболевания.

Также он напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения карантинных норм во всех заведениях.

Напомним

Ранее мэр Киеве Виталий Кличко не исключал продолжения локдауна на Пасху.

Жесткий локдаун начал действовать в столице 5 апреля. В городе закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.