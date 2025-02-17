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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120550 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181602 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146088 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137904 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116893 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107671 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102953 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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На Чорнобильській АЕС продовжується ліквідація наслідків російської атаки: фото ДСНС

На Чорнобильській АЕС продовжується ліквідація наслідків російської атаки: фото ДСНС

Київ • УНН

 • 20618 перегляди

Рятувальники ДСНС проводять часткове розкривання конструкцій укриття на ЧАЕС після удару російського БпЛА. Зафіксовано три осередки тління утеплювача покрівлі, радіаційний фон в нормі.

Російський удар дроном по Чорнобильській атомній електростанції, який стався 14 лютого, призвів до наслідків, що досі ліквідовуються.

Служба ДСНС повідомляє, що у рамках заходів гасіння, рятувальники здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття. Передає УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС

За даними ДСНС, сьогодні три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття. Відбувається гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі. Крім того, за допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована.

- стверджують у відомстві.

Нагадаємо

Російський дрон пошкодив захисну "Арку" на ЧАЕС, утворивши отвір та спричинивши пожежу. Пошкодження порушило функції ізоляції, а нестабільні конструкції всередині об'єкту тепер становлять підвищену небезпеку.

На ЧАЕС відновили роботи з ліквідації займання після удару російського дрона: зафіксовано три осередки тління17.02.25, 11:23 • 24690 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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