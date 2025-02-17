На Чорнобильській АЕС продовжується ліквідація наслідків російської атаки: фото ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС проводять часткове розкривання конструкцій укриття на ЧАЕС після удару російського БпЛА. Зафіксовано три осередки тління утеплювача покрівлі, радіаційний фон в нормі.
Російський удар дроном по Чорнобильській атомній електростанції, який стався 14 лютого, призвів до наслідків, що досі ліквідовуються.
Служба ДСНС повідомляє, що у рамках заходів гасіння, рятувальники здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття. Передає УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС
За даними ДСНС, сьогодні три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття. Відбувається гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі. Крім того, за допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.
Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована.
Нагадаємо
Російський дрон пошкодив захисну "Арку" на ЧАЕС, утворивши отвір та спричинивши пожежу. Пошкодження порушило функції ізоляції, а нестабільні конструкції всередині об'єкту тепер становлять підвищену небезпеку.
На ЧАЕС відновили роботи з ліквідації займання після удару російського дрона: зафіксовано три осередки тління17.02.25, 11:23 • 24690 переглядiв