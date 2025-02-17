На Чорнобильській АЕС продовжується ліквідація наслідків російської атаки: фото ДСНС

Російський удар дроном по Чорнобильській атомній електростанції, який стався 14 лютого, призвів до наслідків, що досі ліквідовуються.

Служба ДСНС повідомляє, що у рамках заходів гасіння, рятувальники здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття. Передає УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару БпЛА по Чорнобильській АЕС

За даними ДСНС, сьогодні три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття. Відбувається гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі. Крім того, за допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована. - стверджують у відомстві.

Нагадаємо

Російський дрон пошкодив захисну "Арку" на ЧАЕС, утворивши отвір та спричинивши пожежу. Пошкодження порушило функції ізоляції, а нестабільні конструкції всередині об'єкту тепер становлять підвищену небезпеку.

На ЧАЕС відновили роботи з ліквідації займання після удару російського дрона: зафіксовано три осередки тління