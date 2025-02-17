На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий российской атаки: фото ГСЧС

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Спасатели ГСЧС проводят частичное вскрытие конструкций укрытия на ЧАЭС после удара российского БпЛА. Зафиксировано три очага тления утеплителя кровли, радиационный фон в норме.

Российский удар дроном по Чернобыльской атомной электростанции, который произошел 14 февраля, привел к последствиям, которые до сих пор ликвидируются.

Служба ГСЧС сообщает, что в рамках мероприятий тушения, спасатели осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия. Передает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. 

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий российского удара БпЛА по Чернобыльской АЭС

По данным ГСЧС, сегодня три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия. Происходит тушение 3 очагов тления утеплителя кровли. Кроме того, с помощью БпЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений. Ситуация полностью контролируется.

- утверждают в ведомстве.

Напомним,

Российский дрон повредил защитную "Арку" на ЧАЭС, образовав отверстие и вызвав пожар. Повреждение нарушило функции изоляции, а нестабильные конструкции внутри объектатеперь представляют повышенную опасность.

На ЧАЭС возобновили работы по ликвидации возгорания после удара российского дрона: зафиксировано три очага тления17.02.25, 11:23 • 15203 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество

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