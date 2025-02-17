На ЧАЭС возобновили работы по ликвидации возгорания после удара российского дрона: зафиксировано три очага тления

На ЧАЭС обнаружены три очага тления после удара российского дрона. Три группы верхолазов работают над ликвидацией возгорания. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет УНН.

По состоянию на 10:00 возобновлены работы по ликвидации возгорания: зафиксировано три очага тления, работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что проложены рабочие линии на пять стволов, ситуацию мониторят с помощью БпЛА с тепловизором. От ГСЧС привлечен 91 человек и 18 единиц техники.

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС, не зафиксировано. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено.

Напомним

Как ранее писал УНН тушение пожара на ЧАЭС утром было приостановлено, открытых очагов тления не обнаружено. Радиационный фон оставался в норме.