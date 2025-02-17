На ЧАЕС відновили роботи з ліквідації займання після удару російського дрона: зафіксовано три осередки тління

На ЧАЕС виявлено три осередки тління після удару російського дрона. Три групи верхолазів працюють над ліквідацією займання. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, пише УНН.

Станом на 10:00 відновлено роботи з ліквідації займання: зафіксовано три осередки тління, працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління,