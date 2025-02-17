На ЧАЕС відновили роботи з ліквідації займання після удару російського дрона: зафіксовано три осередки тління
Київ • УНН
На ЧАЕС виявлено три осередки тління після удару російського дрона. Три групи верхолазів працюють над ліквідацією займання, радіаційний фон в нормі.
На ЧАЕС виявлено три осередки тління після удару російського дрона. Три групи верхолазів працюють над ліквідацією займання. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, пише УНН.
Станом на 10:00 відновлено роботи з ліквідації займання: зафіксовано три осередки тління, працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління,
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Зазначається, що прокладено робочі лінії на п’ять стволів,ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором. Від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки.
Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН гасіння пожежі на ЧАЕС зранку було призупинено, відкритих осередків тління не виявлено. Радіаційний фон залишався в нормі.