На Чернігівщині після нічної атаки рф виявили вибухонебезпечні предмети: в ОВА застерігають мешканців

У Прилуках після сьогоднішнього російського обстрілу почали знаходити вибухонебезпечні предмети. Це пристрої, довжиною 25-30 см, які мають форму труби, попередив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

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Після сьогоднішньої російської атаки в Прилуках почали помічати вибухонебезпечні предмети. Це пристрої, довжиною 25-30 см, що мають форму труби. Час їхньої детонації неможливо передбачити. У цьому і небезпека. При спрацюванні - розлітаються на дрібні уламки - повідомив Чаус.

Очільник ОВА також попередив, що у разі виявлення не можна в жодному разі чіпати таку "знахідку". Необхідно зателефонувати у "101", "102", "112".

Розкажіть про це дітям. Попередьте знайомих - зазначив Чаус.

Доповнення

росіяни атакували Прилуки та Ніжинський район Чернігівської області. Поранено двох цивільних, пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. За добу обстріляно 15 населених пунктів.

Кілька днів тому російські загарбники атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною. Зруйновано будинки, є поранені, виникли масштабні пожежі.