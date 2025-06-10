На Чернігівщині після нічної атаки рф виявили вибухонебезпечні предмети: в ОВА застерігають мешканців

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік
14:41 • 8398 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
13:58 • 20205 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
13:21 • 24405 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

13:16 • 27093 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Ексклюзив
11:54 • 30117 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 79115 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 167330 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 121412 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 113250 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 221728 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
38%
754мм
Популярнi новини

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

10 червня, 07:28 • 52670 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

10 червня, 08:07 • 56901 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

10 червня, 08:50 • 48336 перегляди

рф підозрюють у запуску дронів з кораблів у напрямку військових об’єктів Німеччини: дані розслідування

10 червня, 09:20 • 76461 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 27627 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 221733 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 211014 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 202303 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 215969 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 201491 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Алі Хаменеї

Урсула фон дер Ляєн

Кая Каллас

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Польща

Північна Корея

Реклама
УНН Lite

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

13:35 • 15112 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

12:39 • 9318 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 27806 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

10 червня, 08:50 • 48501 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

10 червня, 07:28 • 52821 перегляди
Актуальне

МіГ-31

YouTube

ChatGPT

Шахед-136

MIM-104 Patriot

На Чернігівщині після нічної атаки рф виявили вибухонебезпечні предмети: в ОВА застерігають мешканців

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Після обстрілу в Прилуках виявили вибухонебезпечні пристрої у формі труби довжиною 25-30 см. В разі виявлення, не чіпати та телефонувати 101, 102, 112.

На Чернігівщині після нічної атаки рф виявили вибухонебезпечні предмети: в ОВА застерігають мешканців

У Прилуках після сьогоднішнього російського обстрілу почали знаходити вибухонебезпечні предмети. Це пристрої, довжиною 25-30 см, які мають форму труби, попередив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

Після сьогоднішньої російської атаки в Прилуках почали помічати вибухонебезпечні предмети. Це пристрої, довжиною 25-30 см, що мають форму труби. Час їхньої детонації неможливо передбачити. У цьому і небезпека. При спрацюванні - розлітаються на дрібні уламки

 - повідомив Чаус.

Очільник ОВА також попередив, що у разі виявлення не можна в жодному разі чіпати таку "знахідку". Необхідно зателефонувати у "101", "102", "112".

Розкажіть про це дітям. Попередьте знайомих

- зазначив Чаус.

Доповнення

росіяни атакували Прилуки та Ніжинський район Чернігівської області. Поранено двох цивільних, пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. За добу обстріляно 15 населених пунктів.

Кілька днів тому російські загарбники атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною. Зруйновано будинки, є поранені, виникли масштабні пожежі.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Безпілотний літальний апарат
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9