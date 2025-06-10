В Черниговской области после ночной атаки рф обнаружили взрывоопасные предметы: в ОВА предостерегают жителей
Киев • УНН
После обстрела в Прилуках обнаружили взрывоопасные устройства в форме трубы длиной 25-30 см. В случае обнаружения, не трогать и звонить 101, 102, 112.
В Прилуках после сегодняшнего российского обстрела начали находить взрывоопасные предметы. Это устройства, длиной 25-30 см, которые имеют форму трубы, предупредил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Детали
После сегодняшней российской атаки в Прилуках начали замечать взрывоопасные предметы. Это устройства, длиной 25-30 см, имеющие форму трубы. Время их детонации невозможно предсказать. В этом и опасность. При срабатывании - разлетаются на мелкие обломки
Глава ОВА также предупредил, что в случае обнаружения нельзя ни в коем случае трогать такую "находку". Необходимо позвонить в "101", "102", "112".
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Дополнение
россияне атаковали Прилуки и Нежинский район Черниговской области. Ранены двое гражданских, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. За сутки обстреляно 15 населенных пунктов.
Несколько дней назад российские захватчики атаковали Прилуки дронами, убив пять человек, включая годовалого ребенка. Разрушены дома, есть раненые, возникли масштабные пожары.