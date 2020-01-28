На Черкащині чоловіки побили чергову по переїзду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На Черкащині двоє чоловіків побили чергову по переїзду. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Двоє чоловіків на Черкащині побили чергову по переїзду. Інцидент стався цієї ночі на перегоні Цвіткове — Володимирівка. Залізничниця з травмами голови потрапила до лікарні. Про випадок поінформовано правоохоронні органи, зареєстровано кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Укрзалізниці, минулого року зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників.
Як повідомляв УНН, четверо пасажирів побили провідника потяга через прохання припинити курити у тамбурі.