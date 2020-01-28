В Черкасской области мужчины избили дежурную по переезду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Черкасской области двое мужчин избили дежурную по переезду. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Двое мужчин в Черкасской областиизбили дежурную по переезду. Инцидент произошел ночью на перегоне Цветково - Владимировка. Железнодорожница с травмами головы попала в больницу. О случае проинформированы правоохранительные органы, зарегистрировано уголовное производство", - говорится в сообщении.
По информации Укрзализныци, в прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников.
Как сообщал УНН, четверо пассажиров избили проводника поезда по просьбе прекратить курить в тамбуре.