На Буковині за добу зафіксовано 47 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Буковині за 16 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
"45 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, і це тішить. Проте хвороба поки що не відступає. У Чернівецькій області 16 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом", - написав Осачук.
Голова ОДА повідомив, що загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2694 особи.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.