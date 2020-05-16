На Буковине за сутки зафиксировано 47 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На Буковине за 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“45 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, и это радует. Однако болезнь пока не отступает. В Черновицкой области 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом”, — написал Осачук.
Председатель ОГА сообщил, что общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2694 человека.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 497 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.