На Буковині три церковні громади перейшли з УПЦ МП до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, у селах Задубрівка і Васловівці Заставнівського району та Ясени на Сторожинеччині релігійні громади обговорювали питання переходу з УПЦ Московського патріархату до ПЦУ та користування культовими спорудами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Чернівецькій області, передає УНН.
"За результатами зборів усі три церковні громади ухвалили рішення про перехід із підпорядкування Українській православній церкві Московського патріархату до Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.
Безпеку учасників зборів забезпечували працівники місцевих відділків та обласного управління Нацполіції, щоб попередити будь-яке протиправне діяння поблизу культових споруд і місць проведення зборів парафіян.
"Під час зборів парафіян у селі Васловівці на Заставнівщині до поліції звернулася кореспондентка одного із чернівецьких інтернет-порталів та заявила про перешкоджання її журналістській діяльності з боку вірян. Наразі працівники Заставнівського відділення поліції перевіряють отриману інформацію. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів – ред.) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
Нагадаємо, на Львівщині, в Сокальському районі три релігійні громади УПЦ МП приєднались до ПЦУ.