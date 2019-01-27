На Буковині три церковні громади перейшли з УПЦ МП до ПЦУ

КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, у селах Задубрівка і Васловівці Заставнівського району та Ясени на Сторожинеччині релігійні громади обговорювали питання переходу з УПЦ Московського патріархату до ПЦУ та користування культовими спорудами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Чернівецькій області, передає УНН.