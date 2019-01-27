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На Буковині три церковні громади перейшли з УПЦ МП до ПЦУ

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, у селах Задубрівка і Васловівці Заставнівського району та Ясени на Сторожинеччині релігійні громади обговорювали питання переходу з УПЦ Московського патріархату до ПЦУ та користування культовими спорудами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Чернівецькій області, передає УНН.

"За результатами зборів усі три церковні громади ухвалили рішення про перехід із підпорядкування Українській православній церкві Московського патріархату до Православної церкви України", - йдеться у повідомленні.

Безпеку учасників зборів забезпечували працівники місцевих відділків та обласного управління Нацполіції, щоб попередити будь-яке протиправне діяння поблизу культових споруд і місць проведення зборів парафіян.

"Під час зборів парафіян у селі Васловівці на Заставнівщині до поліції звернулася кореспондентка одного із чернівецьких інтернет-порталів та заявила про перешкоджання її журналістській діяльності з боку вірян. Наразі працівники Заставнівського відділення поліції перевіряють отриману інформацію. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів – ред.) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Львівщині, в Сокальському районі три релігійні громади УПЦ МП приєднались до ПЦУ.

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