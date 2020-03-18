На Буковині через підозру коронавірусу до медиків звернулися семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області за останню добу через підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19 звернулося сім людей, з них 5 госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"За останню добу (від 11:00 до 11:00) звернулися 7 осіб, з них 5 госпіталізовано, 2 амбулаторне лікування", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у дружини першого інфікованого на Буковині чоловіка коронавірус не виявили.
Нагадаємо, усі пацієнти з коронавірусом у Чернівецькій області - у задовільному стані.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.