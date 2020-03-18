На Буковині через підозру коронавірусу до медиків звернулися семеро людей

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області за останню добу через підозру на коронавірусну інфекцію COVID-19 звернулося сім людей, з них 5 госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.