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У дружини першого інфікованого на Буковині чоловіка коронавірус не виявили

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У дружини першого інфікованого чоловіка у Чернівцях коронавірус COVID-19 не виявили. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Отримано 2-й негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком. Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, всі пацієнти з коронавірусом у Чернівецькій області знаходяться у задовільному стані.

Як повідомляв УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.

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