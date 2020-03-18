У дружини першого інфікованого на Буковині чоловіка коронавірус не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У дружини першого інфікованого чоловіка у Чернівцях коронавірус COVID-19 не виявили. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Отримано 2-й негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком. Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту до цього часу не було. Термін її ізоляції завершився",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, всі пацієнти з коронавірусом у Чернівецькій області знаходяться у задовільному стані.
Як повідомляв УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.