У жены первого инфицированного на Буковине мужчины коронавирус не выявили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. У жены первого инфицированного мужчины в Черновцах коронавирус COVID-19 не обнаружили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Получено 2-й отрицательный результат обследования жены пациента с первым подтвержденным случаем. Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился", - говорится в сообщении.
Напомним, все пациенты с коронавирусом в Черновицкой области находятся в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал УНН, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.