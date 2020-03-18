Всі пацієнти з коронавірусом у Чернівецькій області знаходяться у задовільному стані - ОДА
Київ • УНН
ЧЕРНІВЦІ-КИЇВ. 17 березня. УНН. Всі інфіковані коронавірусом чернівчани, які знаходяться на лікуванні у місцевій обласній інфекційній лікарні, знаходяться у задовільному стані і не потребують підключення до апаратів вентиляції легень. Про це журналістам на брифінгу повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Водночас, завідуючий лікар відділенням інтенсивної терапії Чернівецької обласної лікарні додав, що хворі COVID-19 - у стабільно-задовільному стані. Водночас, є й ті, які йдуть на поправку.
"За минулу ніч у жодного госпіталізованого не була зафіксована гарячка", - додала заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
Нагадаємо, вчора у Чернівцях померла молода жінка, яку напередодні госпіталізували з підозрою на коронавірус.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.