Все пациенты с коронавирусом в Черновицкой области находятся в удовлетворительном состоянии - ОГА
Киев • УНН
ЧЕРНОВЦЫ-КИЕВ. 17 марта. УНН. Все инфицированные коронавирусом черновчане, которые находятся на лечении в местной областной инфекционной больнице, находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют подключения к аппаратам вентиляции легких. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
В то же время, заведующий врач отделением интенсивной терапии Черновицкой областной больницы добавил, что больные COVID-19 - в стабильно-удовлетворительном состоянии. В то же время, есть и те, которые идут на поправку.
"За минувшую ночь у одного госпитализированного ни была зафиксирована лихорадка", - добавила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
Напомним, вчера в Черновцах умерла молодая женщина, которую накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.