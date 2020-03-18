На Буковине из-за подозрения на коронавирус к медикам обратились семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области за последние сутки из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 обратилось семь человек, из них 5 госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"За последние сутки (с 11:00 до 11:00) обратились 7 человек, из них 5 госпитализированы, 2 амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, у жены первого инфицированного на Буковине мужчины коронавирус не выявили.
Напомним, все пациенты с коронавирусом в Черновицкой области - в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.