На Алеї Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності

“Сьогодні на території майбутнього Меморіалу Героїв Небесної Сотні, по вулиці Інститутській, встановлено Дзвін Гідності”, — йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла, дзвін встановлений на честь Героїв Небесної Сотні та всіх українців, які виборювали незалежність і свободу країни.

“Він має свою унікальну жалобну і водночас урочисту тональність”, — повідомив Пошивайло.

Зазначається, що першими вдарили у Дзвін рідні загиблих Героїв Небесної Сотні.

Повідомляється, що автор концепції — Олександр Бриндіков, дизайнер Національного музею Революції Гідності.

“Дзвін виготовлений руками Сергія Назаревича. Свого часу він створив Дзвін пам’яті, встановлений на території Міністерства оборони України, де щодня лунає на честь загиблих у російсько-українській війні”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Музей Революції Гідності звинуватив Генеральну прокуратуру України (нині Офіс Генерального прокурора — ред.) у затягуванні слідчих дій і арешті земельної ділянки, на якій мали вестися роботи з будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Через те, що будівництво не ведеться, Музей не може відзвітувати, куди були витрачені 111 млн грн.



Також нагадаємо, що 19 листопада 2020 року до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося.