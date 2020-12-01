На Аллее Небесной Сотни установили Колокол Достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На территории будущего Мемориала Героев Небесной Сотни, по улице Институтской, сегодня установлен Колокол Достоинства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
“Сегодня на территории будущего Мемориала Героев Небесной Сотни, по улице Институтской, установлен Колокол Достоинства”, — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, звон установленный в честь Героев Небесной Сотни и всех украинцев, которые боролись за независимость и свободу страны.
“Он имеет свою уникальную траурную и одновременно торжественную тональность”, — сообщил Пошивайло.
Отмечается, что первыми ударили в Колокол родные погибших Героев Небесной Сотни.
Сообщается, что автор концепции — Александр Бриндиков, дизайнер Национального музея Революции Достоинства.
“Колокол изготовлен руками Сергея Назаревича. В свое время он создал Колокол памяти, установленный на территории Министерства обороны Украины, где ежедневно звучит в честь погибших в российско-украинской войне”, — говорится в сообщении.
Напомним, Музей Революции Достоинства обвинил Генеральную прокуратуру Украины (ныне Офис Генерального прокурора — ред.) в затягивании следственных действий и аресте земельного участка, на котором должны были вестись работы по строительству Мемориала Героев Небесной Сотни. Так что строительство не ведется, Музей не может отчитаться, куда были потрачены 111 млн грн.
Также напомним, что 19 ноября 2020 года в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы касательно Мемориала на аллее Небесной Сотни.
После этого, 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит “экспертиза строительства музея”, проектирование которого началось.