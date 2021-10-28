На 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові завели ще одну справу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Щодо 16-річного Миколи Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП в Харкові, завели ще одну справу. Його звинувачують у неправдивому повідомленні про викрадення автомобіля Infiniti. Це журналісту УНН підтвердив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
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“(Відкрили справу — ред.) за ст. 383 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Стосовно викрадення автомобіля”, — розповів Чубенко.
Що було раніше
У поліції повідомили, що після смертельної ДТП у Харкові, у спричиненні якої підозрюють 16-річного хлопця, у поліцію подали заяву про викрадення автомобіля Infiniti.
Доповнення
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.
27 жовтня правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti.
Сьогодні, 28 жовтня, суд у Харкові відправив 16-річного хлопця у СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.