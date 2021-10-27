Смертельна ДТП у Харкові: після аварії до поліції подали заяву про викрадення Infiniti
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Після смертельної ДТП у Харкові, яку влаштував 16-річний хлопець, у поліцію подали заяву про викрадення автомобілю Infiniti. Саме в ньому підліток спровокував аварію. Про це повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Є у відділі поліції... заява-повідомлення про угон транспортного засобу. За вказаним фактом йде перевірка. Також буде надана ґрунтовна юридична оцінка цьому і буде проведено низку слідчих розшукових дій”, — сказав Умніков.
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За його словами, наразі невідомо від кого саме надійшла заява.
У поліції повідомили, що обоє батьків живуть у Харкові. Автомобіль, в якій був хлопець записаний на мати. Посвідчення водія у 16-річного хлопця не було.
Окрім того, в поліції розповіли, що підозрюваний — Харківський Микола Михайлович, 20.08.2005 року народження.
Доповнення 26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti.
Правоохоронці наполягатимуть на взятті під варту 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові. Запобіжний захід планують обирати 28 жовтня.