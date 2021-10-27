Смертельное ДТП в Харькове: после аварии в полицию подали заявление о похищении Infiniti
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. После смертельного ДТП в Харькове, которое устроил 16-летний парень, в полицию подали заявление о угоне автомобиля Infiniti. Именно на нем подросток спровоцировал аварию. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Есть в отделе полиции... заявление-уведомление об угоне транспортного средства. За указанным фактом идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и будет проведен ряд следственных розыскных действий”, - сказал Умников.
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По его словам, пока неизвестно от кого именно поступило заявление.
В полиции сообщили, что оба родителя живут в Харькове. Автомобиль, в котором был парень, записан на мать. Водительского удостоверения у 16-летнего парня не было.
Кроме того, в полиции рассказали, что подозреваемый - Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения.
Дополнение 26 октября 2021 года в Харькове произошло масштабное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Позже полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове. Правоохранители планируют сегодня объявить подозрение 16-летнему водителю Infiniti.
Правоохранители будут настаивать на заключении под стражу 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в причинении смертельной автоаварии в Харькове. Меру пресечения планируют избирать 28 октября.