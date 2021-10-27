Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура наполягатиме на арешті 16-річного водія Infiniti
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці наполягатимуть на взятті під варту 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові. Запобіжний захід планують обирати 28 жовтня. Про це повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Питання щодо (обрання запобіжного заходу-ред.) буде вирішуватися завтра. Слідство та прокуратура буде наполягати на триманні під вартою”, — розповів Умніков.
Деталі
Наразі 16-річний водій Infiniti перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Доповнення
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.
Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti.