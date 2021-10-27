Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура наполягатиме на арешті 16-річного водія Infiniti

Цитата

“Питання щодо (обрання запобіжного заходу-ред.) буде вирішуватися завтра. Слідство та прокуратура буде наполягати на триманні під вартою”, — розповів Умніков.

Деталі

Наразі 16-річний водій Infiniti перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Доповнення

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti.