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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура наполягатиме на арешті 16-річного водія Infiniti

Київ • УНН

 • 16790 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці наполягатимуть на взятті під варту 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові. Запобіжний захід планують обирати 28 жовтня. Про це повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура наполягатиме на арешті 16-річного водія Infiniti

Цитата

“Питання щодо (обрання запобіжного заходу-ред.) буде вирішуватися завтра. Слідство та прокуратура буде наполягати на триманні під вартою”, — розповів Умніков.

Деталі

Наразі 16-річний водій Infiniti перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Доповнення

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася масштабна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водієві Infiniti.

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