Смертельное ДТП в Харькове: прокуратура будет настаивать на аресте 16-летнего водителя Infiniti
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители будут настаивать на заключении под стражу 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в причинении смертельной автоаварии в Харькове. Меру пресечения планируют избирать 28 октября. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Вопрос о (избрании меры пресечения) будет решаться завтра. Следствие и прокуратура будет настаивать на содержании под стражей”, — рассказал Умников.
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В настоящее время 16-летний водитель Infiniti будет находится в изоляторе временного содержания.
Дополнение
26 октября 2021 года в Харькове произошло масштабное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.
Позже полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове. Правоохранители планируют сегодня объявить подозрение 16-летнему водителю Infiniti.