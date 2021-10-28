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На 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове завели еще одно дело

Киев • УНН

 • 19146 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В отношении 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, завели еще одно дело. Его обвиняют в ложном сообщении о угоне автомобиля Infinit. Это журналисту УНН подтвердил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

На 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове завели еще одно дело

Цитата:

“(Открыли дело – ред.) по ст. 383 УКУ — заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Что касается угона автомобиля”, — рассказал Чубенко.

Что было ранее

В полиции сообщили, что после смертельного ДТП в Харькове, в совершении которого подозревают 16-летнего парня, в полицию подали заявление об угоне автомобиля Infiniti.

Дополнение

26 октября 2021 года в Харькове произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Позже полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.

27 октября правоохранители объявили подозрение 16-летнему водителю Infiniti.

Сегодня, 28 октября, суд в Харькове отправил 16-летнего молодого человека в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

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