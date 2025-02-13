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МЗС відповіло на заяви Будапешта про "дискредитаційну кампанію"

Київ • УНН

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МЗС України відкинуло звинувачення угорської сторони щодо проведення кампанії проти керівництва Угорщини. Міністерство наголосило на відданості принципам партнерства та готовності до конструктивного діалогу.

Міністерство закордонних справ України відповіло на звинувачення угорської сторони щодо нібито "дискредитаційної кампанії" проти керівництва Угорщини, заявивши, що Україна ніколи не вела і не вестиме таких дій проти своїх партнерів. Про це йдеться у коментарі МЗС, передає УНН.

Деталі

"Україна категорично відкидає будь-які звинувачення угорської сторони про нібито розгортання "дискредитаційної кампанії" проти керівництва цієї країни. Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн", - ідеться у повідомленні.

Як вказали у МЗС, відповідна позиція було чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра - парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

"Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України", - зазначили при цьому у МЗС.

"Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії", - наголосили у МЗС.

У заяві вказано, що під час зустрічі зазначалося, що "такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам російської федерації, яка прагне сіяти розбрат".

"Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права", - наголосили у МЗС.

Раніше

Парламентський державний секретар МЗС Угорщин Левенте Мадяр під час візиту звинуватив Україну в "ударі в спину" та заявив, що націоналістичні уряди нібито обмежували права закарпатських угорців.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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