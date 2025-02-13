МИД ответил на заявления Будапешта о «дискредитационной кампании»
Киев • УНН
МИД Украины отверг обвинения венгерской стороны о проведении кампании против руководства Венгрии. Министерство отметило приверженность принципам партнерства и готовность к конструктивному диалогу.
Министерство иностранных дел Украины ответило на обвинения венгерской стороны относительно якобы «дискредитационной кампании» против руководства Венгрии, заявив, что Украина никогда не вела и не будет вести таких действий против своих партнеров. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН.
Детали
«Украина категорически отвергает любые обвинения венгерской стороны о якобы развертывании «дискредитационной кампании» против руководства этой страны. Украина никогда не вела и не будет вести никаких подобных кампаний против партнеров, в частности соседней Венгрии. Тем более не намерены вмешиваться во внутренние дела других стран», - говорится в сообщении.
Хотя Украина организовала все запрашиваемые встречи, главной целью визита венгерского дипломата оказалось не сотрудничество, а съемка провокационного видео в центре Киева с манипулятивными заявлениями и критикой украинской власти.
В МИД подчеркнули, что такие действия могут играть на руку только России, которая стремится посеять раздор между странами.
«Украина была и остается преданной принципам партнерства и всегда открыта к честному и конструктивному диалогу, направленному на укрепление взаимопонимания и сотрудничества со всеми государствами, которые разделяют ценности демократии и верховенства права», - добавили в МИД.
Ранее
Парламентский государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр во время визита обвинил Украину в «ударе в спину» и заявил, что националистические правительства якобы ограничивали права закарпатских венгров.