МИД ответил на заявления Будапешта о «дискредитационной кампании»

ukenru
Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
12:29 • 44709 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
12:09 • 73875 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
09:03 • 103448 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 111935 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 122205 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 122708 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 122717 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 117691 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 108939 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 107267 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

13 февраля, 03:52 • 110781 просмотра
50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ

50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ

08:42 • 39121 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 119059 просмотра
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

09:11 • 114728 просмотра
Будут перерабатывать для нужд ВСУ: в Минобороны нашли новое применение для старых шин с военной техники

Будут перерабатывать для нужд ВСУ: в Минобороны нашли новое применение для старых шин с военной техники

09:46 • 67769 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 140412 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 150678 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 195715 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 193112 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 202916 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

09:11 • 114728 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 119059 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 117348 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 117014 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 156626 просмотра
Актуальное
МИД ответил на заявления Будапешта о «дискредитационной кампании»

МИД ответил на заявления Будапешта о «дискредитационной кампании»

Киев  •  УНН

 • 1641 просмотра

Read in English

МИД Украины отверг обвинения венгерской стороны о проведении кампании против руководства Венгрии. Министерство отметило приверженность принципам партнерства и готовность к конструктивному диалогу.

Министерство иностранных дел Украины ответило на обвинения венгерской стороны относительно якобы «дискредитационной кампании» против руководства Венгрии, заявив, что Украина никогда не вела и не будет вести таких действий против своих партнеров. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН.

Детали

«Украина категорически отвергает любые обвинения венгерской стороны о якобы развертывании «дискредитационной кампании» против руководства этой страны. Украина никогда не вела и не будет вести никаких подобных кампаний против партнеров, в частности соседней Венгрии. Тем более не намерены вмешиваться во внутренние дела других стран», - говорится в сообщении.

Хотя Украина организовала все запрашиваемые встречи, главной целью визита венгерского дипломата оказалось не сотрудничество, а съемка провокационного видео в центре Киева с манипулятивными заявлениями и критикой украинской власти.

В МИД подчеркнули, что такие действия могут играть на руку только России, которая стремится посеять раздор между странами.

«Украина была и остается преданной принципам партнерства и всегда открыта к честному и конструктивному диалогу, направленному на укрепление взаимопонимания и сотрудничества со всеми государствами, которые разделяют ценности демократии и верховенства права», - добавили в МИД.

Ранее

Парламентский государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр во время визита обвинил Украину в «ударе в спину» и заявил, что националистические правительства якобы ограничивали права закарпатских венгров.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы