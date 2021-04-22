МЗС РФ про додаткову висилку Чехією росіян: Прага стала на шлях знищення відносин

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“На той момент, в якому ми зараз знаходимося, Прага встала на шлях руйнування відносин. Відповідь не змусить себе чекати”, заявила дипломат.

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Чехія зменшить склад російського посольства Росії в Празі до розміру чеської дипмісії в Москві. Про таке рішення оголосив МЗС Чехії на прес-конференції, яка відбулася вдень 22 квітня — відразу після того, як у відомстві відбулася зустріч з російським послом Олександром Змєєвськім.

Раніше глава МЗС Чехії Якуб Кулганек пояснив це тим, що висилка “фактично паралізувала роботу посольства” в Москві, і назвав дії Росії непропорційними. Кулганек попередив, що Чехія готова продовжити висилку росіян, щоб зрівняти штати дипмісій, якщо Москва не виконає вимогу до 12 години дня 22 квітня.

Вранці в МЗС Чехії розповіли, що в представництві країни у Москві залишилися лише 24 співробітника: п’ять дипломатів і 19 осіб адміністративного персоналу, в той час як в російському посольстві в Празі — 27 дипломатів і 67 адміністративних співробітників. Таким чином, штат російської дипмісії, ймовірно, скоротять на 70 осіб.

Контекст

Кілька днів тому країни обмінялися дипломатів. Конфлікт розпочався 17 квітня, коли влада Чехії звинуватила російські спецслужби в організації вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим з країни були вислані 18 співробітників посольства РФ, яких влада запідозрила у шпигунстві. У Москві назвали звинувачення “абсурдними і голослівними” і у відповідь вислали 20 дипломатів.