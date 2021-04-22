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МИД РФ о дополнительной высылке Чехией россиян: Прага стала на путь разрушения отношений

МИД РФ о дополнительной высылке Чехией россиян: Прага стала на путь разрушения отношений

Киев  •  УНН

 • 10327 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Чехия в настоящий момент встала “на путь разрушения отношений с Россией”, ответ Москвы “не заставит себя ждать”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления Праги, передает УНН.

Цитата

“На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать”, заявила дипломат.

Ранее

Чехия уменьшит состав российского посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве. О таком решении объявил МИД Чехии на пресс-конференции, которая состоялась днем 22 апреля — сразу после того, как в ведомстве прошла встреча с российским послом Александром Змеевским.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек объяснил это тем, что высылка “фактически парализовала работу посольства” в Москве, и назвал действия России непропорциональными. Кулганек предупредил, что Чехия готова продолжить высылку россиян, чтобы уравнять штаты дипмиссий, если Москва не выполнит требование до 12 часов дня 22 апреля.

Утром в МИД Чехии рассказали, что в представительстве страны в Москве остались лишь 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге — 27 дипломатов и 67 административных сотрудников. Таким образом, штат российской дипмиссии, вероятно, сократят на 70 человек.

Контекст

Несколько дней назад страны обменялись высылками дипломатов. Конфликт начался 17 апреля, когда власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. В связи с этим из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ, которых власти заподозрили в шпионаже. В Москве назвали обвинения “абсурдными и голословными” и в ответ выслали 20 дипломатов.

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