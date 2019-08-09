МЗС Китаю: США повинні негайно припинити втручання у справи Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Влада США повинна негайно припинити втручатися в те, що відбувається в Гонконзі і внутрішні справи Китаю. Так офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн в п’ятницю прокоментувала слова керівника прес-служби Держдепартаменту Морган Ортегус про зустріч американських дипломатів з лідерами протестувальників, інформує УНН.
“Сянган є китайським. Не можна ображати почуття жителів Китаю і ігнорувати громадську думку. Ми закликаємо американську сторону поважати міжнародне право і базові принципи міжнародних відносин, негайно припинити втручатися в справи Гонконгу і внутрішні справи Китаю”, — вказується в заяві дипломата.
Як зазначила Хуа Чуньїн, глава прес-служби Держдепартаменту назвала нормальною практикою зустрічі американських дипломатів з представниками урядів та лідерами опозиції в усіх країнах світу і дала високу оцінку їх роботі. “Чи може світ бути мирним, якщо американська сторона так чинить?”, — вказала офіційний представник МЗС КНР.
Комісаріат МЗС КНР в Гонконзі екстрено викликав у четвер представників керівництва генконсульства США, заявивши їм рішучий протест з приводу контактів американських дипломатів з лідерами місцевих сепаратистських сил. Відповідне повідомлення розміщено на сайті зовнішньополітичного відомства. Китайська сторона зробила генконсульству США серйозне подання, висловивши крайнє невдоволення в зв’язку з повідомленнями, що з’явилися про контакти його співробітників з організацією, яка виступає “за незалежність Гонконгу”. Комісаріат МЗС КНР запросив пояснень з цього приводу.
Варто додати, що на минулих вихідних зокрема понад 100 тисяч людей перекрили барикадами дороги у Гонконзі.