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Глава МЗС Ірану назвав вбивство Сулеймані актом міжнародного тероризму з боку США

Глава МЗС Ірану назвав вбивство Сулеймані актом міжнародного тероризму з боку США

Київ • УНН

 • 10167 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав "актом міжнародного тероризму з боку США" вбивство командувача спецзагону "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані. Про це він написав у Twitter, повідомляє УНН.

"Акт міжнародного тероризму з боку США, який був спрямований і вбив генерала Сулеймані - найбільш ефективної сили, яка боролася з "Ісламським державою", "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каїдою" і іншими, - надзвичайно небезпечний і є дурною ескалацією", - написав Заріф.

Він також підкреслив, що США нестимуть відповідальність за всі наслідки вбивства іранського глави спецслужби.

Раніше колишній командир Корпусу вартових іранської революції, а нині секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучої помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані.

Нагадаємо, командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п'ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Двоє високопоставлених військових перебували в автомобілях, по яких була нанесена серія ракетних ударів. Представник "Аль-Хашд аш-Шааб" інформував про те, що серед загиблих п'ятеро були членами організації, ще двоє - "гостями, які прибули в багдадський аеропорт". Аеропорт тимчасово припинив роботу з загрози безпеки польотів.

Удар по Сулеймані було завдано за розпорядженням президента США Дональда Трампа. Раніше він пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.

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